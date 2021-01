Governo: Conte ‘si volta pagina’, appello ai ‘volenterosi’/Adnkronos (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Un discorso di chiusura verso chi ha provocato una “crisi irresponsabile”, la volontà di “voltare pagina”, di “completare il patto di legislatura” con Pd, M5s e Leu e il rafforzamento della squadra di Governo e quindi un appello a tutti “i volenterosi”, un “appoggio limpido e trasparente” a tutte quelle “formazioni che si collocano nella più alta tradizione europeista: liberale, popolare, socialista” con un impegno per una legge elettorale proporzionale. Questa la sintesi del discorso del premier Giuseppe Conte, durato meno di un’ora, alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. () – Un discorso di chiusura verso chi ha provocato una “crisi irresponsabile”, la volontà di “re pagina”, di “completare il patto di legislatura” con Pd, M5s e Leu e il rafforzamento della squadra die quindi una tutti “i volenterosi”, un “appoggio limpido e trasparente” a tutte quelle “formazioni che si collocano nella più alta tradizione europeista: liberale, popolare, socialista” con un impegno per una legge elettorale proporzionale. Questa la sintesi del discorso del premier Giuseppe, durato meno di un’ora, alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

