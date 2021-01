Figlio adolescente di un puglie picchia un coetaneo: il video finisce sui social. Il padre: “Da atleta e da genitore condanno la violenza” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pugni e calci interminabili. È quanto filmato in un video diventato virale sui social che riprende un ragazzino picchiare un coetaneo. La scena è avvenuta a dicembre, ma il video è stato notato solamente qualche giorno fa. Il ragazzino è Figlio di un pugile e titolare di una palestra in Calabria. È stato proprio il padre a pubblicare un lungo post su Facebook per condannare il gesto del Figlio e per porgere pubblicamente le scuse alla famiglia del ragazzino picchiato. “Non posso che condannare, come padre, come atleta e come cittadino, il gesto fatto da mio Figlio”, ha scritto l’uomo che nel post ricostruisce quanto accaduto. Quando a dicembre, prima di Natale, era venuto a conoscenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pugni e calci interminabili. È quanto filmato in undiventato virale suiche riprende un ragazzinore un. La scena è avvenuta a dicembre, ma ilè stato notato solamente qualche giorno fa. Il ragazzino èdi un pugile e titolare di una palestra in Calabria. È stato proprio ila pubblicare un lungo post su Facebook per condannare il gesto dele per porgere pubblicamente le scuse alla famiglia del ragazzinoto. “Non posso che condannare, come, comee come cittadino, il gesto fatto da mio”, ha scritto l’uomo che nel post ricostruisce quanto accaduto. Quando a dicembre, prima di Natale, era venuto a conoscenza ...

