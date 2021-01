Crotone, ds Ursino: «Bonazzoli non vuole venire» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha commentato la trattativa con il Torino per Federico Bonazzoli: le sue parole Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha commentato la trattativa con il Torino per Federico Bonazzoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: «Cerchiamo di fare tre innesti perché la squadra va completata, anche numericamente, per dare qualità in più. Serve un giocatore rapido in attacco e un trequartista. Vediamo se arriverà anche un difensore. Bonazzoli è un giocatore che abbiamo seguito anche in estate, lo stiamo seguendo ma penso che a Crotone determinati giocatori non vogliano venire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe, direttore sportivo del, ha commentato la trattativa con il Torino per Federico: le sue parole Giuseppe, direttore sportivo del, ha commentato la trattativa con il Torino per Federico. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: «Cerchiamo di fare tre innesti perché la squadra va completata, anche numericamente, per dare qualità in più. Serve un giocatore rapido in attacco e un trequartista. Vediamo se arriverà anche un difensore.è un giocatore che abbiamo seguito anche in estate, lo stiamo seguendo ma penso che adeterminati giocatori non vogliano». Leggi su Calcionews24.com

