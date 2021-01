Crisi di governo e numeri in Parlamento: il pericolo è al Senato (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Crisi di governo entra nella fase parlamentare. L’operazone ricorso ai nuovi ‘responsabili’, o ‘costruttori’, sembra sempre più difficile, ed il rischio di una caduta alla Camera, e ancor più al Senato, è concreto. “L’operazione costruttori si è sgonfiata”, ammette uno dei Senatori che più si era speso in questi ultimi giorni di Crisi di governo. Già da 24 ore il lavoro dei neo responsabili era apparso in salita, ma oggi l’appello di Nicola Zingaretti e un nuovo addio di una deputata di Italia Viva (Michela Rostan) avevano sparso un po’ di ottimismo. Una nuova serie di contatti e riunioni e l’amara constatazione: il ‘soccorso’ a Conte con la nascita di un nuovo Gruppo è nelle secche. Una indicazione è arrivata anche dal vertice dei capigruppo di maggioranza di oggi con il ministro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladientra nella fase parlamentare. L’operazone ricorso ai nuovi ‘responsabili’, o ‘costruttori’, sembra sempre più difficile, ed il rischio di una caduta alla Camera, e ancor più al, è concreto. “L’operazione costruttori si è sgonfiata”, ammette uno deiri che più si era speso in questi ultimi giorni didi. Già da 24 ore il lavoro dei neo responsabili era apparso in salita, ma oggi l’appello di Nicola Zingaretti e un nuovo addio di una deputata di Italia Viva (Michela Rostan) avevano sparso un po’ di ottimismo. Una nuova serie di contatti e riunioni e l’amara constatazione: il ‘soccorso’ a Conte con la nascita di un nuovo Gruppo è nelle secche. Una indicazione è arrivata anche dal vertice dei capigruppo di maggioranza di oggi con il ministro ...

