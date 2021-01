Crisi di Governo: al via la votazione sulla fiducia, Conte lascia l’Aula della Camera (Di lunedì 18 gennaio 2021) La votazione sulla fiducia posta dal Governo con a capo Giuseppe Conte ha preso il via, all’interno dell’Aula della Camera. La votazione sta avvenendo per appello nominale, con ogni deputato che dichiara il suo voto ad alta voce, dunque palesandolo senza remore e con trasparenza. Da segnalare il fatto che Giuseppe Conte abbia lasciato l’Aula in questione, non appena iniziata la votazione sulla fiducia stessa: non la seguirà e conoscerà il risultato successivamente, come riportato dall’Ansa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laposta dalcon a capo Giuseppeha preso il via, all’interno del. Lasta avvenendo per appello nominale, con ogni deputato che dichiara il suo voto ad alta voce, dunque palesandolo senza remore e con trasparenza. Da segnalare il fatto che Giuseppeabbiatoin questione, non appena iniziata lastessa: non la seguirà e conoscerà il risultato successivamente, come riportato dall’Ansa. SportFace.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Provo disagio a parlare di una crisi che non ha alcun plausibile fondamento. Rischiamo di perdere… - michelelanzo : RT @Arturo_Parisi: Biagio de Giovanni: “Renzi si è mosso per salvare l'Italia, se governo di incapaci la crisi si può aprire sempre” Il Rif… - valeriaferro951 : RT @Iperbole_: #Conte: 'Mi sento un po' a disagio: sono qui a spiegare ai cittadini una crisi per la quale lo confesso nemmeno io ne ravvis… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Dietro il caso Navalmy qualcosa scricchiola nella nomenklatura di Putin

Il grottesco comportamento dei servizi segreti russi nei confronti del blogger dissidente arrestato nasconde un'inquietudine che potrebbe trasformarsi in dissenso e far cadere lo zar Vladimir ...

MARTEDI' IN SENATO

La crisi di Governo approda in Parlamento con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Conte a Montecitorio. Il premier - dopo lo strappo di Italia Viva - parla di "una crisi senza fondamento. Ma ...

Il grottesco comportamento dei servizi segreti russi nei confronti del blogger dissidente arrestato nasconde un'inquietudine che potrebbe trasformarsi in dissenso e far cadere lo zar Vladimir ...La crisi di Governo approda in Parlamento con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Conte a Montecitorio. Il premier - dopo lo strappo di Italia Viva - parla di "una crisi senza fondamento. Ma ...