Appello ai “responsabili” e nessun processo a Renzi | cosa dirà Conte al Parlamento

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di governo: le anticipazioni sul discorso dialLa crisi di governo arriva indove nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 gennaio è in programma il voto di fiducia che determinerà se l’esecutivo è in grado di andare avanti o meno: un voto che verrà anticipato dal discorso del premier, il quale lancerà unai cosiddetti “”, o “costruttori” che dir si voglia, a sostenere il suo governo. Secondo le anticipazioni fornite dal Corriere della Sera, infatti, quello del premier non sarà un discorso d’accusa nei confronti di Matteoa replica, dunque, dello scontro-Salvini in Senato che determinò la fine del governo gialloverde.intende ...