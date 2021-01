Andrea Roncato parla della separazione con Stefania Orlando: “Aveva un altro” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Tra me e Stefania finì perché lei Aveva un altro”. Andrea Roncato parla della suo matrimonio con Stefania Orlando, concorrente del “Grande Fratello Vip”. La coppia è stata insieme per due anni, poi una rottura che ha lasciato strascichi. In una recente intervista a “Chi”, la conduttrice Aveva parlato del suo problematico rapporto con Roncato: “Dopo esserci lasciati abbiamo avuto un bel rapporto – raccontava – poi però non ci siamo più parlati, forse perché la sua attuale compagna non ama le famiglie allargate”. “A mia moglie non interessa di Stefania – è stata la replica di Roncato a “Live – non è la d’Urso” – semmai dovesse ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Tra me efinì perché leiun”.suo matrimonio con, concorrente del “Grande Fratello Vip”. La coppia è stata insieme per due anni, poi una rottura che ha lasciato strascichi. In una recente intervista a “Chi”, la conduttriceto del suo problematico rapporto con: “Dopo esserci lasciati abbiamo avuto un bel rapporto – raccontava – poi però non ci siamo piùti, forse perché la sua attuale compagna non ama le famiglie allargate”. “A mia moglie non interessa di– è stata la replica dia “Live – non è la d’Urso” – semmai dovesse ...

vippooooooni : RT @GCamberi: Roncato, in più di un’intervista ammettesti il tuo abuso di cocaina, causa della rottura del matrimonio con Stefania Orlando.… - ElisaDiGiacomo : Live-Non è la D'Urso: Andrea Roncato rivela di essere stato tradito dall'ex moglie Orlando - na_ma_89 : RT @GCamberi: Roncato, in più di un’intervista ammettesti il tuo abuso di cocaina, causa della rottura del matrimonio con Stefania Orlando.… - __Aless1a__ : RT @90Giuly: Barbara io ti adoro ma il marito di @stefyorlando è quel gran figo di @SimoGianlorenzi non Andrea Roncato. #tzvip #sovip #Team… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP 'un grosso problema'. Andrea Roncato al veleno su Stefania Orlando: 'Aveva un amante' -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Roncato Andrea Roncato: forza ragazzi, il 2021 non può essere peggio di quest'anno! Il Tempo GF Vip 5, Stefania Orlando, parla l'ex marito Roncato: "Aveva un altro"

Andrea Roncato parla di Stefania Orlando e della loro relazioneDopo le dichiarazioni lasciate da Stefania Orlando in un'intervista a chi in cui la donna aveva detto di non avere più rapporti con Andre ...

Andrea Roncato sull'ex moglie Stefania Orlando: "Lei aveva un altro"

"Tra me e Stefania finì perché lei aveva un altro". Andrea Roncato ha rivelato dalla D'Urso il motivo della fine del matrimonio con Stefania Orlando, ora concorrente del "Grande Fratello Vip". A vent' ...

Andrea Roncato parla di Stefania Orlando e della loro relazioneDopo le dichiarazioni lasciate da Stefania Orlando in un'intervista a chi in cui la donna aveva detto di non avere più rapporti con Andre ..."Tra me e Stefania finì perché lei aveva un altro". Andrea Roncato ha rivelato dalla D'Urso il motivo della fine del matrimonio con Stefania Orlando, ora concorrente del "Grande Fratello Vip". A vent' ...