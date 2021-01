Verissimo | Silvia Toffanin rivela due ospiti esclusivi di sabato 23 gennaio

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 17 gennaio 2021) Si è da poco conclusa la seconda puntata del 2021 di, talk show condotto dache, anno dopo anno, sta macinando record di ascolti infrangendo numerosi record di share e non solo. Nell’ultima messa in onda ci sono stati molti: Orietta Berti, che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, Iva Zanicchi, Pupo, Matilde Brandi, ex concorrente del GF Vip 5 condotto da Alfonso Signorini, Fabio Canino, le due protagoniste della fortunata serie tv Made in Italy Fiammetta Cicogna e Greta Ferro, ed infine, Carla Fracci. Proprio dopo l’ultima invitata la moglie di Piersilvio Berlusconi hato chi saranno le dueesclusive che ci saranno nella puntata di23, Alessandra Amoroso e ...