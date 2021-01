Vaccini, Arcuri: "Pfizer taglia 165mila dosi. E-R, Lombardia e Veneto le più penalizzate" (Di domenica 17 gennaio 2021) La prossima settimana Pfizer invierà in Italia 165mila dosi in meno di dosi del vaccino rispetto a quanto programmato. Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta sono le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione. L'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con circa 25mila dosi sono le regioni più penalizzate, poi il Lazio con 12 mila la Puglia con 11.700. Lo fa sapere l'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in un comunicato. Pfizer si legge ha "unilateralmente redistribuito le dosi da consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza, e in modo del tutto arbitrario", nella "prossima settimana a ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 gennaio 2021) La prossima settimanainvierà in Italiain meno didel vaccino rispetto a quanto programmato. Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta sono le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione. L'Emilia Romagna,con circa 25milasono le regioni più, poi il Lazio con 12 mila la Puglia con 11.700. Lo fa sapere l'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico, in un comunicato.si legge ha "unilateralmente redistribuito leda consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza, e in modo del tutto arbitrario", nella "prossima settimana a ...

Corriere : Pfizer da lunedì taglia le forniture dei vaccini. L’ira di Arcuri: «Siamo pronti ad azioni legali» - mante : Pfizer annuncia che ritarderà le consegne dei vaccini (dicono per una decina di giorni, riguarda tutti Canada compr… - RaiNews : #Vaccini, #Arcuri: 'La #Pfizer ha ridotto di circa 165 mila dosi il nuovo invio'. Abruzzo, Basilicata, Marche, Moli… - Valeriavale51 : RT @vfeltri: Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica in a darsi arie da salvatore della patria che invece è nell… - marisavillani : RT @manuscod: Era prevedibile. Pfizer colpevole, ma se siamo nei guai è colpa della follia di Arcuri e Casalino -