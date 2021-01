Ultime Notizie Roma del 17-01-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio proseguono i contatti per dire una maggioranza forte al governo Conte dopo le dimissioni dei ministri di Italia viva mentre il premier prepara il suo discorso alle camere Il deputato l’Italia viva De Filippo annunciato il suo ritorno nel PD e domani la camera sosterrà il governo al Senato per ponte potrebbe doversi accontentare di 154 voti abbastanza per restare in sella con l’astensione di Italia viva ma 7 meno della maggioranza che anche il Quirinale auspica per dire un esecutivo solido ludici si è chiamato fuori riaffermando la sua fedeltà al centro destra che si dice pronto a costruire un’alternativa diversi gli scenari ancora aperti oggi si riunisce le persone del PD convocati anche parlamentari di Italia viva Renzi incalza il PD sensi tele viva non ci sono i numeri forse non ...