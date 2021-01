Ultime Notizie Roma del 17-01-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)dailynews radiogiornale e domenica 17 gennaio Buongiorno buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio proseguono i contatti per garantire una maggioranza forte al governo Conte dopo le dimissioni dei ministri di Italia viva mentre il premier preparo il suo discorso alle camere Il deputato Italia viva De Filippo annunciato il suo ritorno nel io domani la camera torta era il governo al Senato martedì però con te potrebbe doversi accontentare di 154 ruote abbastanza per restare in sella con l’astensione di Trevi Vama 7 sotto la maggioranza assoluta che anche il Quirinale auspica per poter contare su un esecutivo solido ludici si chiamato fuori riaffermando la sua fedeltà al centrodestra che ieri è riunito i suoi vertici dicendosi pronto a costruire un’alternativa divertiti scenario ancora aperti oggi si riunisce la direzione del PD convocati anche ...