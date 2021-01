“Serve un vincolo pubblico per salvare il vecchio Tribunale” (Di domenica 17 gennaio 2021) di Michelangelo Russo L’appello lanciato qualche giorno fa, coralmente, dalle associazioni ambientaliste e culturali sta producendo i primi effetti. Dopo la prudente mossa del Sindaco di interpellare le associazioni, è intervenuta, opportunamente, in coincidenza con l’appello lanciato ieri su queste pagine anche l’Associazione Magistrati di Salerno, per bocca del Presidente Pietro Indinnimeo, che ha detto chiaro e tondo che nessuno aveva interpellato i magistrati per un parere sul futuro del vecchio Tribunale di Salerno. Che comunque, formalmente, è ancora in possesso della Giustizia! Pertanto non parrebbe felice la scelta dell’Ordine degli Avvocati di presentarsi all’incontro indetto dal parlamentare De Luca. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 17 gennaio 2021) di Michelangelo Russo L’appello lanciato qualche giorno fa, coralmente, dalle associazioni ambientaliste e culturali sta producendo i primi effetti. Dopo la prudente mossa del Sindaco di interpellare le associazioni, è intervenuta, opportunamente, in coincidenza con l’appello lanciato ieri su queste pagine anche l’Associazione Magistrati di Salerno, per bocca del Presidente Pietro Indinnimeo, che ha detto chiaro e tondo che nessuno aveva interpellato i magistrati per un parere sul futuro deldi Salerno. Che comunque, formalmente, è ancora in possesso della Giustizia! Pertanto non parrebbe felice la scelta dell’Ordine degli Avvocati di presentarsi all’incontro indetto dal parlamentare De Luca. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

