Pioli, Milan campione inverno conta davvero poco (Di domenica 17 gennaio 2021) MilanO, 17 GEN - "Stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare a farlo. Se dovesse arrivare il titolo d'inverno, conta davvero poco": ne è convinto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 17 gennaio 2021)O, 17 GEN - "Stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare a farlo. Se dovesse arrivare il titolo d'": ne è convinto il tecnico delStefanoalla ...

marcoconterio : ????? Il #Milan è vicino a Mario #Mandzukic per l'attacco di Stefano Pioli. Parti sempre più vicine ?? @TuttoMercatoWeb - ZZiliani : Chi ironizza sui molti rigori fischiati al Milan non vuol vedere e riconoscere l’impressionante varietà e continuit… - Gazzetta_it : #Milan, fatta per #Meité in prestito dal #Torino niente più emergenza in mediana per #Pioli - GermandoGermano : RT @MarcoKappa11: La sfiga che abbiamo in questa stagione va studiata, mai vista più sfortunata con infortuni e assenze covid, nonostante c… - PianetaMilan : #CagliariMilan, #Pioli su #Mandzukic: 'La dirigenza sa cosa può servire' - #ACMilan -