Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione (Di domenica 17 gennaio 2021) alle ginocchia. Paul Di’Anno (per i pochi che non lo sapessero già) è stato il primo cantante della più grande band britannica di Heavy Metal, gli Iron Maiden. Con loro iniziò la carriera musicale entrando nel gruppo nel 1977 e incidendo oltre il leggendario “The Soundhouse Tapes”, i primi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marko Hietala lascia i Nighwish: l’annuncio ufficiale Tyketto nuovo album in uscita a novembre Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Giuseppe D’Alonzo: planando dentro acidi romantici Intervista esclusiva ai Dioniso band siciliana Frank Zappa: il geniale musicista avrebbe oggi 80 anni Leggi su webmagazine24 (Di domenica 17 gennaio 2021) alle ginocchia.(per i pochi che non lo sapessero già) è stato il primo cantante della più grande band britannica di Heavy Metal, gli Iron Maiden. Con loro iniziò la carriera musicale entrando nel gruppo nel 1977 e incidendo oltre il leggendario “The Soundhouse Tapes”, i primi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marko Hietala lascia i Nighwish: l’annuncio ufficiale Tyketto nuovo album in uscita a novembre Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Giuseppe D’Alonzo: planando dentro acidi romantici Intervista esclusiva ai Dioniso band siciliana Frank Zappa: il geniale musicista avrebbe oggi 80 anni

webmagazine24 : Paul Di’Anno: partito #Crowdfunding per un'operazione - JioH501 : @Sir_Wes_ Hanno inserito qualità e un buon mister, fanno un buon calcio, sopra la media del campionato. Peccato che… - Ric1926_ : @mick_napoli_26_ Chiedo perdono hai ragione te, non ricordavo di questo gol fatto un anno fa che dimostra chiaramen… - twolighteyes : v Iron Maiden: una colletta online per permettere all'ex Paul Di'Anno di operarsi - Trimonazo : @ildpaa Vendi Rebic prendi De Paul e cosa hai? 2 trequartisti fenomenali e 4 esterni di merda che farebbero fatica… -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Di’Anno Pogba, la Juve c'è: lo United deve venderlo in fretta Tuttosport