Napoli, tegola Petagna: svelata l’entità dell’infortunio (Di domenica 17 gennaio 2021) Andrea Petagna è uscito anzi tempo dal rettangolo di gioco durante il match contro la Fiorentina. svelata l’entità dell’infortunio. In casa Napoli non si può stare mai tranquilli. Dopo la positività al Covid-19 di Fabiàn Ruiz riscontrata ieri, che va ad aggiungersi a quella già nota di Victor Osimhen, anche nella giornata di oggi è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Andreaè uscito anzi tempo dal rettangolo di gioco durante il match contro la Fiorentina.. In casanon si può stare mai tranquilli. Dopo la positività al Covid-19 di Fabiàn Ruiz riscontrata ieri, che va ad aggiungersi a quella già nota di Victor Osimhen, anche nella giornata di oggi è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Napoli, tegola per Gattuso: Fabian Ruiz positivo. Il Mattino: 'E' allarme Covid' - Calciom47619233 : Tegola in casa Napoli: Fabian Ruiz è risultato positivo al COVID-19. Salterà sicuramente Fiorentina,Juventus (final… - NCN_it : UFFICIALE – #MILAN, TEGOLA PER #PIOLI: DUE NUOVI CASI POSITIVI RISCONTRATI NEL GRUPPO SQUADRA #Covid #Tamponi… - positanonews : Calcio, tegola Napoli: Fabian Ruiz positivo al Covid tra le #news - Dalla_SerieA : Napoli: Covid, Fabian Ruiz positivo: salta la Supercoppa - -