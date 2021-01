Lovere | sta per nascere un prezioso Centro studi del Novecento | raccolta fondi per realizzarlo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Asi potrebbe concretizzare un progetto culturale molto importante: la costituzione di una Fondazione per creare undel. L’utilizzo del condizionale al momento è necessario perché per realizzare quest’iniziativa occorrono altre risorse oltre a quelle esistenti e già fondamentali. Per questo, è in corso unaa cui ognuno può contribuire effettuando una donazione a questo link: https://gofund.me/ff7a2253. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il progetto. Il punto di partenza – e cuore dell’iniziativa – è il trasferimento adella grande biblioteca dello scrittore e saggista Giuseppe Marcenaro e dell’attore, regista e scrittore Pietro Boragina che, nel corso della sua carriera, tra l’altro, è stato aiuto-regista di ...