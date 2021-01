LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa al secondo gate con 7” di vantaggio su Ineos UK (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.46 Ineos UK sta ricucendo lo strappo, ora il distacco da Luna Rossa è di 80 metri. 4.44 Passaggio al secondo gate con 7” di vantaggio di Luna Rossa su Ineos UK. 4.42 Luna Rossa continua a gestire bene la situazione. Il vantaggio sale ancora a oltre 200 metri. Ottime le scelte tattiche sin qui dell’equipaggio italiano. 4.40 Luna Rossa alla boa di bolina passa con 10” di vantaggio su Ineos UK. 4.39 Molto bene Luna Rossa in questa fase. L’equipaggio italiano allunga a 130 metri sui britannici. 4.37 In questo ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.46UK sta ricucendo lo strappo, ora il distacco daè di 80 metri. 4.44 Passaggio alcon 7” didisuUK. 4.42continua a gestire bene la situazione. Ilsale ancora a oltre 200 metri. Ottime le scelte tattiche sin qui dell’equipaggio italiano. 4.40alla boa di bolina passa con 10” disuUK. 4.39 Molto benein questa fase. L’equipaggio italiano allunga a 130 metri sui britannici. 4.37 In questo ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos UK. Si riparte alle ore 4.35 - #Prada… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: tutto pronto per la sfida tra Luna Rossa e Ineos UK - #Prada #DIRETTA: #tutto #pronto… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: tutto pronto per la sfida tra Luna Rossa e Ineos UK - #Prada #DIRETTA: #tutto #pronto… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos UK. Si riparte alle ore 4.20 - #Prada… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: tutto pronto per la sfida tra Luna Rossa e Ineos UK. Vento molto forte - #Prada… -