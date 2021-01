GF Vip, Tommaso Zorzi senza freni: “A che puntata siamo di Pralemiful?” (Di domenica 17 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ha deciso di scatenarsi per le ultime settimane di Grande Fratello Vip. L’influencer ha dato segni di profonda sofferenza di fronte alla notizia di un possibile prolungamento del reality, che potrebbe finire il 26 febbraio, nonostante la rivolta dei fan. Quindi Tommaso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dicendo esattamente quello pensa in dei Confessionali che si prospettano una vera e propria bomba. In particolare, nel suo mirino sembrano finiti negli ultimi giorni Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la coppia della Casa che non convince i coinquilini e nemmeno la famiglia dello stesso ex velino. Tommaso Zorzi contro i Pralemiful Parlando con i compagni, Tommaso Zorzi punta i riflettori su Pierpaolo Pretelli e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 gennaio 2021)ha deciso di scatenarsi per le ultime settimane di Grande Fratello Vip. L’influencer ha dato segni di profonda sofferenza di fronte alla notizia di un possibile prolungamento del reality, che potrebbe finire il 26 febbraio, nonostante la rivolta dei fan. Quindiha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dicendo esattamente quello pensa in dei Confessionali che si prospettano una vera e propria bomba. In particolare, nel suo mirino sembrano finiti negli ultimi giorni Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la coppia della Casa che non convince i coinquilini e nemmeno la famiglia dello stesso ex velino.contro iParlando con i compagni,punta i riflettori su Pierpaolo Pretelli e ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Tommaso critica il fidanzato di Cannavò: 'Non puoi sposare uno così' - norrisandirwin : @nikogiorge questo tommaso zorzi di cui parli puoi criticarlo nel vostro hashtag, non in quello che fa letteralment… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Tommaso al vetriolo su Giulia: 'C'era una festa e ci siamo divertiti' - onvlysofi : RT @_cubeer_: ma perchè venite nell’ #tzvip per screditare tommi? cioè significa letteralmente TOMMASO ZORZI VIP -