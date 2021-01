Fedeli PD a iNews24 | “Superare eccessiva personalizzazione su Conte | meriti di tutto il governo”

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’ex Ministro dell’Istruzione e attuale senatrice del PD, Valeria, auspica che il parlamento accolga l’invito dela costruire le basi per una maggioranza in grado di arrivare a fine legislatura: “Non si tratta di trovare i numeri per andare avanti, ma di dare risposte efficaci al Paese”. Nessun dubbio invece sulla responsabilità politica L'articolo proviene da Inews.it.

Intervista esclusiva per Inews24 alla senatrice del PD, Valeria Fedeli sulla crisi di governo e sui possibili scenari politici futuri.