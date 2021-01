Crisi di governo, Zingaretti si appella ai “costruttori”. Ora anche alla Camera il rischio di una fiducia risicata (Di domenica 17 gennaio 2021) «Riconosciamo che ci sono nel Parlamento forze democratiche liberali e europeiste, che possono unirsi con lo stesso spirito» che anima il Pd ha detto il segretario Leggi su lastampa (Di domenica 17 gennaio 2021) «Riconosciamo che ci sono nel Parlamento forze democratiche liberali e europeiste, che possono unirsi con lo stesso spirito» che anima il Pd ha detto il segretario

ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - CardelliAc : RT @Pensiero0: È più scandalosa una crisi di governo in pandemia o un governo che in pandemia non sa gestire la crisi? Francesco #Venderam… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno -