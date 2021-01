Campania, 1.021 positivi ma tasso al 7%. Calano deceduti e terapie intensive (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.021, di cui 908 asintomatici e 57 sintomatici (si contano solo quelli risultanti da tampone molecolare), a fronte di 14.588 tamponi effettuati (di cui 1.009 antigenici, tasso di positività al 7%). Si registrano 12 deceduti, di cui 6 morti negli ultimi due giorni e 6 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 452. La situazione posti letto: 94 posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili; 1.460 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 disponibili. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a, guariti eper coronavirus. I nuovi casi sono 1.021, di cui 908 asintomatici e 57 sintomatici (si contano solo quelli risultanti da tampone molecolare), a fronte di 14.588 tamponi effettuati (di cui 1.009 antigenici,dità al 7%). Si registrano 12, di cui 6 morti negli ultimi due giorni e 6 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 452. La situazione posti letto: 94 posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili; 1.460 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 disponibili. L'articolo ilNapolista.

