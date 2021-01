Calciomercato Milan, i due rinforzi di Pioli sempre più vicini (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano Pioli aspetta Mandzukic e il Milan tratta ancora Tomori con il Chelsea: gli ultimi dettagli sulle operazioni di mercato dei rossoneri Il Milan ha rotto gli indugi, il nuovo attaccante sarà Mario Mandzukic. I rossoneri non vogliono lasciare nulla di intentato nella corsa scudetto e hanno scelto l’ex Juventus come alternativa a Ibrahimovic per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefanoaspetta Mandzukic e iltratta ancora Tomori con il Chelsea: gli ultimi dettagli sulle operazioni di mercato dei rossoneri Ilha rotto gli indugi, il nuovo attaccante sarà Mario Mandzukic. I rossoneri non vogliono lasciare nulla di intentato nella corsa scudetto e hanno scelto l’ex Juventus come alternativa a Ibrahimovic per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : Milan, stand-by nella trattativa per Mandzukic. Sempre più vicino invece Tomori - DiMarzio : #Meite, la prima foto con la maglia del #Milan - carlolaudisa : L’ora della verità per #Mandzukic al #Milan. Summit per trattare il contratto: 6 o 18 mesi? Avanti tutta per il vic… - serieAnews_com : #Milan, due rinforzi per lo scudetto: ci siamo quasi ecco cosa deve attendere #Pioli prima di ricevere #Mandzukic e… - ansacalciosport : Calciomercato: Roma a tutta sul Papu, Milan su Mandzukic. Parma tratta per ritorno di Franco Vazquez in Italia da S… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan – L’agente svela: “Pioli lo ha fatto fuori, ora va via!” Il Milanista Godín, il ritorno. C’è un certo Ibra da arginare…

Dopo le vicissitudini degli ultimi giorni, Diego Godín è pronto per riprendere in mano la difesa del Cagliari e far valere il suo apporto contro il Milan AI BOX. L’approccio di Diego Godín con la nuov ...

CALCIOMERCATO – Mandzukic sì o no? Le ultime / Milan News

Il croato classe 1986 si è proposto al club meneghino, che ora sta pensando se acquistare un centravanti. Nella video news le ultime. E nel caso in cui dovesse essere preso Mandzukic è molto probabile ...

Dopo le vicissitudini degli ultimi giorni, Diego Godín è pronto per riprendere in mano la difesa del Cagliari e far valere il suo apporto contro il Milan AI BOX. L’approccio di Diego Godín con la nuov ...Il croato classe 1986 si è proposto al club meneghino, che ora sta pensando se acquistare un centravanti. Nella video news le ultime. E nel caso in cui dovesse essere preso Mandzukic è molto probabile ...