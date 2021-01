Boschi: “Le cose vanno meglio delle nostre aspettative. Senza Italia Viva Conte non ha i numeri” (Di domenica 17 gennaio 2021) “Le cose stanno andando molto bene, decisamente meglio delle nostre più rosee aspettative”: così Maria Elena Boschi, in un’intervista al Messaggero, commenta le difficoltà del Governo di trovare i responsabili per avere la maggioranza martedì in Senato. Per la deputata di Italia Viva la quota di 161 senatori per Conte è irraggiungibile: “I numeri non ci sono. Prima ne prendono atto, prima possiamo iniziare a costruire il futuro. Bisogna dal perimetro dell’attuale maggioranza”. Boschi, in linea con Renzi e gli altri esponenti di IV che si sono espressi in queste ore, chiarisce che il suo partito non ha pregiudiziali nei confronti di Conte: “Nessuno di noi ha messo un veto su Giuseppe ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) “Lestanno andando molto bene, decisamentepiù rosee”: così Maria Elena, in un’intervista al Messaggero, commenta le difficoltà del Governo di trovare i responsabili per avere la maggioranza martedì in Senato. Per la deputata dila quota di 161 senatori perè irraggiungibile: “Inon ci sono. Prima ne prendono atto, prima possiamo iniziare a costruire il futuro. Bisogna dal perimetro dell’attuale maggioranza”., in linea con Renzi e gli altri esponenti di IV che si sono espressi in queste ore, chiarisce che il suo partito non ha pregiudiziali nei confronti di: “Nessuno di noi ha messo un veto su Giuseppe ...

