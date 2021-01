Astra Giurgiu-Universitatea Craiova (lunedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 17 gennaio 2021) Nonostante due soli punti conquistati nelle ultime tre partite il club di Craiova resta in un’ottima posizione di classifica, terzo a quattro punti dalla testa. La squadra di Corneliu Papur? era partita fortissimo, vincendo sei partite di fila tra il 30 agosto e il 18 ottobre, poi ha rallentato, rientrando probabilmente su un livello più InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 17 gennaio 2021) Nonostante due soli punti conquistati nelle ultime tre partite il club diresta in un’ottima posizione di classifica, terzo a quattro punti dalla testa. La squadra di Corneliu Papur? era partita fortissimo, vincendo sei partite di fila tra il 30 agosto e il 18 ottobre, poi ha rallentato, rientrando probabilmente su un livello più InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Astra Giurgiu-Universitatea Craiova (lunedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - Dead_Magick : @SkySportsPL Astra Giurgiu hope so. - AdemolaMuheeb : @LouieDi13 Astra giurgiu - gaussmaradona1 : ??Fc Steaua - Astra Giurgiu ??Sporting Cp - Rio Ave ??Lazio - Roma ??Over 2,5 goals - rOM1_T_B : @EnigmaFoot Astra Giurgiu ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Astra Giurgiu Astra Giurgiu-Universitatea Craiova (lunedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting