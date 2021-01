Arthur | “Ronaldo parla più di Messi | è più leader Un capitano? Sceglierei CR7”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 gennaio 2021) Intervistato da Youtube Desimpedidos, il centrocampista brasiliano della Juventus,Melo, hato in merito allaship e di chi sia piùtra i due fenomeni del calcio mondiale,, lui che ha giocato con entrambi. Queste le sue parole: “Ognuno ha il proprio modo per mostrare la propriaship. Leo lo manifesta con i gesti, molti non lo capiscono ma in campo lo dimostra anche solo ricevendo la palla, con quella voglia di andare in porta, con la voglia di vincere la partita. Lo noti.si esprime di più, con le braccia e con le parole. E ovviamente anche quando prende palla e vuole andare a segnare. Partecipa molto anche nello spogliatoio,di più,invece è più ...