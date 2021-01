Undicenne sfida gli amici ma scivola sui binari | poi la tragedia

(Di sabato 16 gennaio 2021) Unatrasi è trasformata inper unche èti suimentre era in transito un treno. Arriva ancora una volta dalla Russia l’ennesima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Il Messaggero

Una sfida tra amici si è trasformata in tragedia per un undicenne che è scivolati sui binari mentre era in transito un treno merci.Una pericolosa challenge in voga fra i giovanissimi, quella del "train surfing", è quasi costata la vita all'undicenne Arkady Arksenov. La "sfida" consiste ...