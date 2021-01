Shalpy: "Sono in una situazione di estrema indigenza. Farei tutto anche il cameriere" (Di sabato 16 gennaio 2021) “Vi ho chiamati perché la vostra testata è una delle poche che ha rispettato gli argomenti toccati nella mia precedente intervista. E questa cosa crea empatia”. Shalpy chiama Rolling Stone per raccontare le sue condizioni. Parla della sua canzone “Let It Snow” e degli ultimi soldi utilizzata per produrla e delle condizioni economiche in cui si trova. Si legge Rolling Stone In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Faccio parte di una fetta di persone che non Sono calcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo. Si ha l’idea che l’artista campi d’aria. Non si capisce la concretezza e l’imprenditoria che sta dietro al sistema. View this post on Instagram A post shared by ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) “Vi ho chiamati perché la vostra testata è una delle poche che ha rispettato gli argomenti toccati nella mia precedente intervista. E questa cosa crea empatia”.chiama Rolling Stone per raccontare le sue condizioni. Parla della sua canzone “Let It Snow” e degli ultimi soldi utilizzata per produrla e delle condizioni economiche in cui si trova. Si legge Rolling Stone In questo momento mi trovo in unadi, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Faccio parte di una fetta di persone che noncalcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo. Si ha l’idea che l’artista campi d’aria. Non si capisce la concretezza e l’imprenditoria che sta dietro al sistema. View this post on Instagram A post shared by ...

