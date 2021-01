Scuola, da lunedì in classe anche la terza elementare. (Di sabato 16 gennaio 2021) L'anno scolastico post Covid è stato inaugurato nelle scuole dell'Alto Adigea Bolzano, 7 settembre 2020. ANSA/STEfAN WALLISH A partire da lunedì prossimo sarà consentito il ritorno in presenza fino ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 16 gennaio 2021) L'anno scolastico post Covid è stato inaugurato nelle scuole dell'Alto Adigea Bolzano, 7 settembre 2020. ANSA/STEfAN WALLISH A partire daprossimo sarà consentito il ritorno in presenza fino ...

alexbarbera : Noi a contare i Responsabili e mia figlia che non sa ancora se lunedì le riaprono la scuola - RegioneER : #scuolaER In Emilia-Romagna LEZIONI in presenza alle SUPERIORI da lunedì 18 gennaio: capienza 50% @sbonaccini: 'Pro… - GianlucaVacca : Da lunedì riaprirà quasi tutto, compresi negozi, centri commerciali, ristoranti, tranne le scuole (superiori ma non… - odiarciinsieme : 1,20 di RT ma lunedì torniamo a scuola ok la coerenza #circozzi - kttaer : wow chissà se lunedì siamo a scuola o in dad è sabato e ancora non sappiamo nulla ???????? complimenti per l’organizzazione dai <3 -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Lombardia zona rossa da lunedì 18 gennaio: il timore di Fontana Corriere della Sera