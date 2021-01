Sanremo 2021, Ricciardi: “Pubblico ‘isolato’ su una nave da crociera? Rischioso, può essere un’arma a doppio taglio” (Di sabato 16 gennaio 2021) Secondo Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, l’idea di isolare il Pubblico di Sanremo 2021 su una nave da crociera, così da creare una sorta di “bolla”, è “Rischioso”. Intervistato a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, l’esperto ha parlato, appunto, dell’ipotesi messa in campo da Amaedus per preservare la presenza di spettatori alla kermesse, nonostante la pandemia. “Dal punto di vista tecnico scientifico è una cosa un po’ rischiosa, va fatta con grandissimo rigore – ha spiegato Ricciardi – Quando tu confini in uno spazio ristretto come la nave devi stare attentissimo. Può essere un luogo di protezione, ma se per qualche motivo c’è una contaminazione o un contagio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Secondo Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, l’idea di isolare ildisu unada, così da creare una sorta di “bolla”, è “”. Intervistato a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, l’esperto ha parlato, appunto, dell’ipotesi messa in campo da Amaedus per preservare la presenza di spettatori alla kermesse, nonostante la pandemia. “Dal punto di vista tecnico scientifico è una cosa un po’ rischiosa, va fatta con grandissimo rigore – ha spiegato– Quando tu confini in uno spazio ristretto come ladevi stare attentissimo. Puòun luogo di protezione, ma se per qualche motivo c’è una contaminazione o un contagio ...

Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - Sanremo_2021 : Signore e signori non c'è storia Hanno dominato e si laureano con merito 'canzone della settimana' Di chi stiamo pa… - federico20056 : RT @Sanremo_2021: +++A RISCHIO IL FESTIVAL DI SANREMO 2021+++ -