Salo Muller | “A stasera e fai il bravo” in edicola

è ebreo e olandese. Ha scelto come titolo del suo libro la frase "Ae fai il". Incon il Sole24ore, dal 16 gennaio al costo 12,90 euro, e in libreria dal 21 gennaio a prezzo di 14,90 euro. In questa sua operaricorda il periodo più tragico della storia mondiale: stiamo parlando del Nazismo. L'amore di sua madre Lena che purtroppo non rivedrà mai più. Il libro dis'intitola "Ae fai il", una frase pronunciata da migliaia di mamme cosi anche la madre del nostro autore prima di sparire gli pronuncio questa meravigliosa frase.superstite della Shoah è un noto scrittore, giornalista, ex

SALO MULLER, A STASERA E FAI IL BRAVO (Il Sole 24ORE, pp.256, in edicola dal 16 gennaio a 12.90 Euro, in libreria dal 21 gennaio a 14.90 Euro). (ANSA) ...Per la Giornata della Memoria Il Sole 24 Ore propone una firma d'eccezione per un libro-testimonianza che arriva in Italia con la sua prima edizione dopo il successo ottenuto in Olanda. Si tratta del ...