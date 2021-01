Roma, strage nella casa di riposo a Lanuvio: 5 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) 5 anziani morti per una probabile fuga di monossido di carbonio, strage nella casa di riposo a Lanuvio vicino Roma. Choc questa mattina a Lanuvio, in provincia di Roma, per una strage che si è verificata all’interno di una casa di riposo. Cinque le persone morte, sette gli intossicati. Tutti e dodici i presenti, due operatori e 10 ospiti, erano privi di sensi quando il personale ha preso servizio questa mattina. Subito è scattato l’allarme, ma all’arrivo dei mezzi del Suem 118, per alcuni anziani era troppo tardi. Un grave incidente è avvenuto questa notte nella casa di riposo Villa dei Diamanti a ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) 5 anzianiper una probabile fuga di monossido di carbonio,divicino. Choc questa mattina a, in provincia di, per unache si è verificata all’interno di unadi. Cinque le persone morte, sette gli intossicati. Tutti e dodici i presenti, due operatori e 10 ospiti, erano privi di sensi quando il personale ha preso servizio questa mattina. Subito è scattato l’allarme, ma all’arrivo dei mezzi del Suem 118, per alcuni anziani era troppo tardi. Un grave incidente è avvenuto questa nottediVilla dei Diamanti a ...

Sport_Fair : Strage in una #Rsa di #Lanuvio Cinque le persone decedute - maurizioagazzi : Strage in una Rsa a Lanuvio: almeno cinque anziani morti, altri feriti gravi. Probabile intossicazi… - rep_roma : Strage in una Rsa a Lanuvio: almeno cinque anziani morti, altri feriti gravi. Probabile intossicazione da monossido… - tempoweb : 5 morti e 7 intossicati gravi nella casa di riposo vicino #Roma 'Strage probabilmente da monossido di carbonio'… - romatoday : Esalazioni killer in una casa di riposo: strage alle porte di Roma -