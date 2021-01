Prada Cup, Francesco Bruni: “A Luna Rossa piace il vento leggero. Oggi sono orgoglioso del team” (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è euforia in casa Luna Rossa dopo la prima vittoria alla Prada Cup di vela che si sta disputando ad Auckland (Nuova Zelanda). Il team italiano, finanziato dal grande appassionato Patrizio Bertelli, ha destato ottime sensazioni con vento leggero, demolendo letteralmente American Magic, che non ha neppure concluso la regata, avendo accumulato un ritardo superiore ai 5 minuti. Peraltro l’imbarcazione del Bel Paese è stata progettata per eccellere in tali condizioni; occorre sottolineare tuttavia che il range di performance è migliorato anche con brezza più sostenuta, come si è visto ieri nella regata molto combattuta contro i britannici di Ineos UK. La sensazione, dunque, è che Luna Rossa sia pronta a giocarsi sino in fondo la Prada Cup ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è euforia in casadopo la prima vittoria allaCup di vela che si sta disputando ad Auckland (Nuova Zelanda). Ilitaliano, finanziato dal grande appassionato Patrizio Bertelli, ha destato ottime sensazioni con, demolendo letteralmente American Magic, che non ha neppure concluso la regata, avendo accumulato un ritardo superiore ai 5 minuti. Peraltro l’imbarcazione del Bel Paese è stata progettata per eccellere in tali condizioni; occorre sottolineare tuttavia che il range di performance è migliorato anche con brezza più sostenuta, come si è visto ieri nella regata molto combattuta contro i britannici di Ineos UK. La sensazione, dunque, è chesia pronta a giocarsi sino in fondo laCup ...

