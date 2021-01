Pirlo “Grato a Conte ma domani rivali | non firmo per il pari”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juventus e vogliamo andare a Milano a fare il nostro gioco, liberi di testa”. Andreavuole una Juve a testa alta nel big match dial “Meazza” contro i nerazzurri. “Firmare per il? No, si parte per cercare di vincere – replica il tecnico bianconero – Anche in questo caso sarà importante ma non fondamentale per il campionato. Siamo coscienti della forza dell’Inter ma ci giochiamo le nostre carte”.ha indicato nei bianconeri la squadra ancora da battere. “Mettere pressione su di noi è normale, ci sta bene, siamo la Juventus e dobbiamo essere abituati – replica– La partita dici darebbe una spinta importante, che va al di là ...