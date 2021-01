Orietta Berti, anche la ‘terza generazione’ prosegue la tradizione dei nomi (Di sabato 16 gennaio 2021) Compirà tra qualche settimane due anni la nipotina di Orietta Berti e anche per la piccola, dopo il papà Otis, è stato scelto un nome nel segno della tradizione Orietta Berti, 77 anni, ha sposato nel 1967 Osvaldo Paterlini, da cui sono nati i figli Otis e Omar (Instagram)La popolare cantante italiana Orietta Berti, che quest’anno festeggerà i 66 anni di carriera, da quasi due anni è diventata nonna. Il figlio Otis a fine marzo 2019 ha avuto una bambina e il nome che ha scelto per lei è il segno distintivo della famiglia di Orietta Berti. Il suo successo più grande è senza dubbio ‘Fin che la barca va‘ del 1970, ma la discografia della cantante romagnola conta quasi trenta album e oltre sessanta ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 gennaio 2021) Compirà tra qualche settimane due anni la nipotina diper la piccola, dopo il papà Otis, è stato scelto un nome nel segno della, 77 anni, ha sposato nel 1967 Osvaldo Paterlini, da cui sono nati i figli Otis e Omar (Instagram)La popolare cantante italiana, che quest’anno festeggerà i 66 anni di carriera, da quasi due anni è diventata nonna. Il figlio Otis a fine marzo 2019 ha avuto una bambina e il nome che ha scelto per lei è il segno distintivo della famiglia di. Il suo successo più grande è senza dubbio ‘Fin che la barca va‘ del 1970, ma la discografia della cantante romagnola conta quasi trenta album e oltre sessanta ...

