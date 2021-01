Nessun gol al Grande Torino, 0-0 granata con lo Spezia (Di sabato 16 gennaio 2021) Torino (ITALPRESS) – Il Torino, in superiorità numerica per tutta la partita, non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa contro lo Spezia, nella 18^ giornata di Serie A. I liguri meritano e conquistano un punto prezioso, ai danni dei granata, mai pericolosi e sempre più a rischio nella bassa classifica. Dopo otto minuti Vignali decide di complicare la vita alla sua squadra. Spera di essersi salvato solo con l'ammonizione dopo l'intervento rischiosissimo su Murru ma l'arbitro Fabbri, richiamato dal Var, cambia giustamente decisione ed estrae il rosso diretto per il difensore. Spezia subito in dieci, colpita ma non affondata. Al 18? il Torino si illude del vantaggio, con il gol di Singo annullato per fuorigioco. Nonostante la superiorità numerica, però, i padroni di casa restano lenti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Il, in superiorità numerica per tutta la partita, non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa contro lo, nella 18^ giornata di Serie A. I liguri meritano e conquistano un punto prezioso, ai danni dei, mai pericolosi e sempre più a rischio nella bassa classifica. Dopo otto minuti Vignali decide di complicare la vita alla sua squadra. Spera di essersi salvato solo con l'ammonizione dopo l'intervento rischiosissimo su Murru ma l'arbitro Fabbri, richiamato dal Var, cambia giustamente decisione ed estrae il rosso diretto per il difensore.subito in dieci, colpita ma non affondata. Al 18? ilsi illude del vantaggio, con il gol di Singo annullato per fuorigioco. Nonostante la superiorità numerica, però, i padroni di casa restano lenti e ...

“Il Lecce è una squadra importante. Ha avuto transizioni che ci hanno perdere equilibrio, ma non ricordo parate del nostro portiere. Questo è un gioco in cui bisogna mettere la palla dentro. Loro han ...

Verona, Juric: “Non si può prendere un gol così. E nessuno mi parli di mercato” L’allenatore del Verona ha commentato la sconfitta contro il Bologna: “Loro hanno meritato, ma non possiamo concedere ri ...

