Meteo – Stratwarming in atto sull’Italia | probabile altra ondata di gelo a Febbraio?

(Di sabato 16 gennaio 2021) La fase finale di gennaio si preannuncia piuttosto movimentata con un nuovoanomalo sopra al Polo Nord, in grado di portare alla frantumazione del Vortice Polare. Queste dinamiche sono in grado di sconvolgere il clima nel giro di pochi giorni con la possibilità quindi di un’di. Questa è l’ipotesi dell’ultimo aggiornamento modellistico a scala emisferica. Vediamo allora di far chiarezza

La fase finale di gennaio si preannuncia piuttosto movimentata con un nuovo stratwarming anomalo sopra al Polo Nord, in grado di portare alla frantumazione del Vortice Polare. Queste dinamiche sono in ...Febbraio: in arrivo il grande freddo La fase finale di gennaio si preannuncia piuttosto movimentata con un nuovo stratwarming anomalo sopra al Polo Nord, in grado di portare alla frantumazione del Vor ...