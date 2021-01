L’Isola dei Famosi | svelata la data di partenza e lo storico volto che ritorna

Leggi su biccy

(Di sabato 16 gennaio 2021)deisi farà ed a condurla sarà Ilary Blasi. Il ritorno indicativo “nel mese di marzo” è stato confermato da TvBlog che ha anche svelato laufficiale della prima puntata: lunedì 8 marzo. “Veniamo ora ad un altra certezza di cui vi diamo conto oggi, ovvero ladideldei2021, che secondo quanto apprendiamo (in attesa dell’ufficialità da parte di Mediaset) sarà lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia”. Unaovviamente non scelta a caso. Il Grande Fratello Vip terminerà venerdì 26 febbraio (scontrandosi con la finalissima de Il Cantante Mascherato), mentre la settimana successiva – dal 2 al 6 marzo – gli occhi saranno tutti puntati sul Festival di Sanremo di Amadeus. ...