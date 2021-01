"L'informazione è in trappola. In pericolo la libertà di pensiero". Dialogo con Marco Tarchi (Di sabato 16 gennaio 2021) Federico Giuliani Il professor Marco Tarchi è sicuro: " L'homo digitalis intrappolato nella Rete coltiva ormai un’ambizione suprema e spesso unica: sentirsi un leader di opinione" Non ha mai ceduto al richiamo dei social network. E a maggior ragione non intende farlo adesso, nell'epoca in cui le multinazionali del web hanno cambiato completamente - e forse definitivamente- le nostre vite. Marco Tarchi, politologo e professore ordinario di Scienza Politica a Firenze, si tiene ben lontano da piattaforme come Facebook e Twitter. Canali che, tra gli altri aspetti, hanno trasformato il nostro modo di socializzare, la comunicazione politica e perfino la democrazia. Di questo e tanto altro abbiamo parlato proprio con il professor Tarchi. Professore, dopo i fatti accaduti in ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Federico Giuliani Il professorè sicuro: " L'homo digitalis into nella Rete coltiva ormai un’ambizione suprema e spesso unica: sentirsi un leader di opinione" Non ha mai ceduto al richiamo dei social network. E a maggior ragione non intende farlo adesso, nell'epoca in cui le multinazionali del web hanno cambiato completamente - e forse definitivamente- le nostre vite., politologo e professore ordinario di Scienza Politica a Firenze, si tiene ben lontano da piattaforme come Facebook e Twitter. Canali che, tra gli altri aspetti, hanno trasformato il nostro modo di socializzare, la comunicazione politica e perfino la democrazia. Di questo e tanto altro abbiamo parlato proprio con il professor. Professore, dopo i fatti accaduti in ...

infoitsalute : GF Vip, la madre e la sorella di Zorzi insorgono contro il reality: la trappola degli autori - Angela3v999 : @effe1312 @laura_ceruti @ItaliaViva Secondo me è contro informazione per cercare di farne cadere qualcuno nella trappola. - fainformazione : La trappola Non é convincente uno Stato che chiede ai suoi cittadini di essere onesti con esso se esso non è onest… - fainfopolitica : La trappola Non é convincente uno Stato che chiede ai suoi cittadini di essere onesti con esso se esso non è onest… - infoitsport : Il destino di Conte e Pirlo. C'è la coppa trappola Inter-Juve può aspettare -

Ultime Notizie dalla rete : informazione trappola "L'informazione è in trappola. In pericolo la libertà di pensiero". Dialogo con Marco Tarchi ilGiornale.it "L'informazione è in trappola. In pericolo la libertà di pensiero". Dialogo con Marco Tarchi

Tarchi: "I social hanno scatenato fino al parossismo le tendenze narcisistiche. L'homo digitalis intrappolato nella Rete coltiva ormai un’ambizione suprema e spesso unica: sentirsi un leader di opinio ...

La pandemia come metafora delle fake news globali

La mancanza di regole condivise e di autorità vigilanti stanno trasformando un’opportunità epocale, quella della informazione pulviscolare e diffusa in una violenza potenzialmente devastante ...

Tarchi: "I social hanno scatenato fino al parossismo le tendenze narcisistiche. L'homo digitalis intrappolato nella Rete coltiva ormai un’ambizione suprema e spesso unica: sentirsi un leader di opinio ...La mancanza di regole condivise e di autorità vigilanti stanno trasformando un’opportunità epocale, quella della informazione pulviscolare e diffusa in una violenza potenzialmente devastante ...