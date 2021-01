(Di sabato 16 gennaio 2021) La distribuzione, nelle sale americane e su HBO Max, divs.anticipaata al mese di marzo, ben dueprima del previsto.vs.arriverà sugli schermi americani ben dueprima del previsto: la Warner Bros ne ha anticipato ladial 26 marzo. In precedenza il film aveva una distribuzione nelle sale e su HBO Max previsto per il 21 maggio. Legendary Entertainment aveva espresso la sua opinione negativa nei confronti della scelta dello studio di prevedere una distribuzione in streaming in contemporanea con quella tradizionale. I responsabili della casa di produzione avevano un'offerta di 250 milioni di dollari per acquistarevs., tuttavia i ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Godzilla vs. Kong: la data di uscita è stata anticipata di due mesi - RedCapes_it : Godzilla vs Kong – Il film uscirà due mesi prima del previsto - Nerdmovieprod : Godzilla vs. Kong: Annunciata la nuova data di uscita su HBO Max e al cinema - BlondMan68 : @Marco_dalformai @lauraboldrini Hai dimenticato Godzilla e King Kong. Mi saluti il Capitano Achab?? - sleepanthinks : Gente con la #crisidigoverno potremmo assistere allo scontro tra #Mastella e #Renzi; insomma Godzilla contro King K… -

Ultime Notizie dalla rete : Godzilla Kong

Nerdmovieproductions

La distribuzione, nelle sale americane e su HBO Max, di Godzilla vs. Kong è stata anticipaata al mese di marzo, ben due mesi prima del previsto. Godzilla vs. Kong arriverà sugli schermi americani ben ...One of the most beloved Robin Williams films ever just joined the Netflix library, so make sure you take a look at it.