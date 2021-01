Gigante femminile Kranjska Gora 16 gennaio 2021, risultati e classifica prima manche: Bassino in testa (Di sabato 16 gennaio 2021) I risultati e la classifica della prima manche del primo slalom Gigante femminile di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Marta Bassino chiude in testa la prima parte di gara sulla pista slovena, grazie a una prestazione perfetta che le permette di tenersi dietro anche un’ottima Michelle Gisin. Terza Petra Vlhova, seguita a tre centesimi da Mikaela Shiffrin. SEGUI LA SECONDA manche IN DIRETTA A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO I risultati della prima manche (in aggiornamento) 1° Bassino 1:04.15 2° Gisin +0.27 3° Vlhova +0.51 4° Shiffrin +0.54 5° Worley +0.85 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Ie ladelladel primo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Martachiude inlaparte di gara sulla pista slovena, grazie a una prestazione perfetta che le permette di tenersi dietro anche un’ottima Michelle Gisin. Terza Petra Vlhova, seguita a tre centesimi da Mikaela Shiffrin. SEGUI LA SECONDAIN DIRETTA A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Idella(in aggiornamento) 1°1:04.15 2° Gisin +0.27 3° Vlhova +0.51 4° Shiffrin +0.54 5° Worley +0.85 SportFace.

sportface2016 : Sci alpino - #Bassino in testa dopo la prima manche del gigante di #KranjskaGora - CinquettiE : #eurosportsci questa per voi è la pista di gigante più difficile al femminile? - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kranjska Gora per il quarto gigante stagionale: show sulla Podkoren tra le grandi #FISAlpine #AlpineSkiing #16Genna… - neveitalia : LIVE da Kranjska Gora per il quarto gigante stagionale: show sulla Podkoren tra le grandi #FISAlpine #AlpineSkiing… - manlio1976 : #EurosportSCI ciao Gian! Auguri manu ... è già tutto definito per il gigante si mondiali come squadra femminile ? Quanti posti ? -