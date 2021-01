Elezioni in Uganda, vince Museveni tra blackout e accuse di brogli (Di sabato 16 gennaio 2021) Yoweri Kaguta Museveni potrà governare l’Uganda per altri cinque anni. Il presidente, in carica dal 1986, ha battuto la star del reggae Bobi Wine, noto anche come il «ghetto president», con circa il 59% dei voti contro il 35% del suo principale sfidante. L’affluenza ai seggi è stata di 57% su quasi 18 milioni di elettori. Ma le Elezioni sono state macchiate da diversi episodi di violenza – «senza precedenti», scrive la Bbc – in cui almeno 54 persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza del Governo. Inoltre, le consultazioni elettorali si sono svolte nel corso di un blackout di internet che, secondo osservatori locali, avrebbe minato la fiducia nel processo democratico. Le accuse di brogli Bobi Wine – che di nome fa Robert Kyagulanyi – ha dichiarato che durante il ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Yoweri Kagutapotrà governare l’per altri cinque anni. Il presidente, in carica dal 1986, ha battuto la star del reggae Bobi Wine, noto anche come il «ghetto president», con circa il 59% dei voti contro il 35% del suo principale sfidante. L’affluenza ai seggi è stata di 57% su quasi 18 milioni di elettori. Ma lesono state macchiate da diversi episodi di violenza – «senza precedenti», scrive la Bbc – in cui almeno 54 persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza del Governo. Inoltre, le consultazioni elettorali si sono svolte nel corso di undi internet che, secondo osservatori locali, avrebbe minato la fiducia nel processo democratico. LediBobi Wine – che di nome fa Robert Kyagulanyi – ha dichiarato che durante il ...

