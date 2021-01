Crisi, M5s chiude a Renzi anche se mancassero i numeri: “Governo tecnico? Non con noi”. E ai responsabili: “Ora o mai più” (Di sabato 16 gennaio 2021) In ore confuse di trattative e discussioni, il M5s si aggrappa a una certezza: non tornerà mai più al tavolo con Matteo Renzi e Italia viva. E’ un paletto fondamentale perché arriva nel sabato più difficile, quando l’ottimismo sui numeri per tenere in piedi la maggioranza sembra essersi infranto contro il no dell’Udc e le resistenze dei “responsabili” che al momento neanche si sono palesati. Spiegano fonti vicine ai vertici 5 stelle a ilfattoquotidiano.it, il Movimento è “compatto intorno a Conte”, questa è la linea, ma se dovessero non esserci i numeri per sostenerlo in Parlamento, è “fuori discussione” che vadano a trattare con Italia viva. E non solo: i 5 stelle si sfilano già dall’ipotesi di sostenere un eventuale Governo tecnico (il sogno di Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) In ore confuse di trattative e discussioni, il M5s si aggrappa a una certezza: non tornerà mai più al tavolo con Matteoe Italia viva. E’ un paletto fondamentale perché arriva nel sabato più difficile, quando l’ottimismo suiper tenere in piedi la maggioranza sembra essersi infranto contro il no dell’Udc e le resistenze dei “” che al momento nesi sono palesati. Spiegano fonti vicine ai vertici 5 stelle a ilfattoquotidiano.it, il Movimento è “compatto intorno a Conte”, questa è la linea, ma se dovessero non esserci iper sostenerlo in Parlamento, è “fuori discussione” che vadano a trattare con Italia viva. E non solo: i 5 stelle si sfilano già dall’ipotesi di sostenere un eventuale(il sogno di Matteo ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi M5s Crisi, M5s chiude a Renzi anche se mancassero i numeri: “Governo tecnico? Non con noi” Il Fatto Quotidiano Crisi governo, Conte lontano da quota 161: l'Udc si sfila

Il premier Conte lavora al discorso alle Camere (lunedì a Montecitorio, martedì al Senato), ma al momento resta difficile per il Governo raggiungere quota 161 al Senato.

Crisi di governo, cosa può succedere: il borsino della crisi

CONTE TER 40% Il premier supera il test della fiducia in aula Gli osservatori assegnano un 40% di possibilità di successo all’ipotesi che il governo superi la fiducia fissata ...

