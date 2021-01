Conferenza stampa Pirlo: “A San Siro per vincere. Chiellini c’è, l’Inter e Conte…” (Di sabato 16 gennaio 2021) Conferenza stampa Pirlo – Vigilia del Derby d’Italia, domani sera alle 20.45 Inter Juventus a San Siro. Sfida chiave per la corsa al titolo, con i nerazzurri che viaggiano forte e la Juve deve tenere il passo. Come ogni vigilia il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa. Ecco di seguito le sue dichiarazioni sul big match di San Siro. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico ATTEGGIAMENTO – “Mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo a questa gara. Noi ci siamo preparati a questo, non dobbiamo avere paura di fare la partita a San Siro. Siamo la Juventus”. Leggi anche: Inter Juventus, Pirlo ha scelto l’undici titolare: ci sono ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 16 gennaio 2021)– Vigilia del Derby d’Italia, domani sera alle 20.45 Inter Juventus a San. Sfida chiave per la corsa al titolo, con i nerazzurri che viaggiano forte e la Juve deve tenere il passo. Come ogni vigilia il tecnico bianconero Andreaha parlato in. Ecco di seguito le sue dichiarazioni sul big match di San, le parole del tecnico ATTEGGIAMENTO – “Mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo a questa gara. Noi ci siamo preparati a questo, non dobbiamo avere paura di fare la partita a San. Siamo la Juventus”. Leggi anche: Inter Juventus,ha scelto l’undici titolare: ci sono ...

Pirlo: “Non firmo per il pari, abbiamo studiato l’Inter per batterla”

Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus: "Chiellini e Ramsey in campo, Conte mi ha dato tanto" ...

