Completata la fusione tra Fca e Peugeot | nasce Stellantis

(Di sabato 16 gennaio 2021) Latra Fca e, che porta alla nascita di, è stataed è effettiva da oggi. Lo rendono noto, in un comunicato congiunto, le due società.sarà quotata da lunedì a Milano e a Parigi, da martedì a New York. Il nuovo gruppo, che diventa il quarto produttore di auto al mondo in termini di vendite annuali (insieme nel 2019 hanno venduto un totale di 8,1 mln di veicoli in tutto il mondo) dietro a Volkswagen, Toyota e all’alleanza Renault-Nissan- Mitsubishi, sarà guidato dal Ceo Carlos Tavares e dal presidente John Elkann. Primo azionista di, che conterà circa 400.000 dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato, sarà Exor con una quota del 14,4%. Seguono la famigliacon il 7,2%, lo Stato francese con il ...