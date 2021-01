Bud Spencer e Terence Hill: “I loro film mi hanno aiutato a guarire”, svelò un regista (Di sabato 16 gennaio 2021) I film di Bud Spencer e Terence Hill aiutarono un noto regista a riprendersi mentre era ricoverato in ospedale: lo ha raccontato la star di Miami Supercops a proposito del suo sodalizio artistico e umano con il collega scomparso. Stando a Terence Hill, un noto regista si riprese da una malattia guardando i film in cui l'attore recita al fianco di Bud Spencer. Per l'esattezza, si tratta di Ermanno Olmi, come Hill ha raccontato in una recente intervista. Il duo incontrò il cineasta nei primi anni Duemila, e in tale occasione egli raccontò di aver visto tutti i loro film in ospedale e di essersi talmente divertito da essere guarito dal male che lo affliggeva ai tempi. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) Idi Budaiutarono un notoa riprendersi mentre era ricoverato in ospedale: lo ha raccontato la star di Miami Supercops a proposito del suo sodalizio artistico e umano con il collega scomparso. Stando a, un notosi riprese da una malattia guardando iin cui l'attore recita al fianco di Bud. Per l'esattezza, si tratta di Ermanno Olmi, comeha raccontato in una recente intervista. Il duo incontrò il cineasta nei primi anni Duemila, e in tale occasione egli raccontò di aver visto tutti iin ospedale e di essersi talmente divertito da essere guarito dal male che lo affliggeva ai tempi. ...

LelitoLindo : RT @MironBasco: Se la vostra infanzia è stata felice ricorderete con affetto 'Miami supercops' penultimo film della mitica coppia Bud Spen… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bud Spencer e Terence Hill: “I loro film mi hanno aiutato a guarire”, svelò un regista… - Bt40021531 : Stasera in tv uno dei miei film preferiti con Bud spencer e Terence hill Due piedi quasi piatti - ASemionovic : Da quanto che non sbronzavo! La sensazione stupenda quando sbronzi e ami qualcuno è come se quel qualcuno sia con t… - MironBasco : Se la vostra infanzia è stata felice ricorderete con affetto 'Miami supercops' penultimo film della mitica coppia… -