Anziana colta da malore a San Tommaso | tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

beppemarche : @erry1976 Stamattina na signora anziana ma detto : scusi ma oggi che colore siamo? Gli ho risposto : signora oggi s… - barbara_sacco : RT @comitatoliberta: Una paziente di 89 anni, residente in una rsa genovese sul territorio di Asl3, è morta all’alba di oggi a poche ore da… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana colta

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Tricase - La chiusura di alcuni sportelli nelle frazioni di Depressa e Lucugnano e nella filiale di via rosario in paese; gli utenti costretti a lunghe file all'esterno e con qualsiasi tempo; assembra ...LECCE - Un carabiniere libero dal servizio ha salvato la vita ad un anziano colto da malore mentre era in sella alla sua bici. Il militare, in servizio presso il Norm della Compagnia di Campi salentin ...