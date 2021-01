Alba Parietti parla delle condizioni di Silvio Berlusconi: “Mi ha commosso” (Di sabato 16 gennaio 2021) Alba Parietti ha raccontato di aver personalmente parlato con Silvio Berlusconi nei giorni del ricovero a Monaco. La showgirl ha descritto la vicenda con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ringraziando l’imprenditore per la profonda amicizia che li lega. Intanto, il leader di Forza Italia è stato dimesso nella giornata di venerdì. Era stato lui stesso a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute tramite un comunicato. Il ricovero era scattato a seguito di una richiesta di ulteriori accertamenti per patologie cardiache. Alba Parietti ha parlato con Berlusconi La showgirl ha raccontato i momenti vissuti all’insegna della forte preoccupazione per le condizioni del ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 gennaio 2021)ha raccontato di aver personalmenteto connei giorni del ricovero a Monaco. La showgirl ha descritto la vicenda con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ringraziando l’imprenditore per la profonda amicizia che li lega. Intanto, il leader di Forza Italia è stato dimesso nella giornata di venerdì. Era stato lui stesso a tranquillizzare tutti sulle suedi salute tramite un comunicato. Il ricovero era scattato a seguito di una richiesta di ulteriori accertamenti per patologie cardiache.hato conLa showgirl ha raccontato i momenti vissuti all’insegna della forte preoccupazione per ledel ...

Alba Parietti ha raccontato di aver personalmente parlato con Silvio Berlusconi nei giorni del ricovero a Monaco. La showgirl ha descritto la vicenda con un lungo post pubblicato sul suo profilo Insta ...

