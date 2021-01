Al Sisi silura il capo dei Servizi Prime ammissioni su Zaki e Regeni Il generale Tareq rimosso e retrocesso all’anagrafe I pm di Roma lo accusano della morte di Giulio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 gennaio 2021) Sembra un caso del destino ma nel giorno in cuiavrebbe compiuto 33 anni, ilAli SaberNational Security Agency, uno degli indagati per ladel ricercatore italiano, è statodal suo incarico. Si tratta dell’uomo che, ormai da anni, è adelo segreto interno e che è ritenuto il personaggio “più temuto dalla società civile egiziana”. Proprio a lui, infatti, competeva la direzione dell’ufficio che si occupa, tra le altre cose, di monitorare le ong, i sindacati e le organizzazioni politiche, e che proprio per queste attività è finito nel mirinoProcura diche, in relazione all’omicidio, vorrebbe portarlo in ...