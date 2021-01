Wikipedia, compie 20 anni l’enciclopedia più grande che sia stata mai scritta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi non ha consultato almeno una volta Wikipedia? Molti lo fanno in automatico, magari senza nemmeno sapere che l’enciclopedia è sostenuta e ospitata dalla Wikimedia Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro americana. E che è nata il 15 gennaio 2001 e quindi compie 20 anni. Ci sono tante cosa da raccontare. Iniziamo dal nome che è un mix tra hawaiano wiki (veloce) e greco antico pedia (paideia, formazione) e dal logo che è una sfera quasi completa costruita con pezzi di puzzle che riportano caratteri di vari alfabeti, a simboleggiare il mondo e una conoscenza globale in costruzione, a disposizione di tutti. Jimmy Wales e Larry Sanger hanno iniziato il progetto in lingua inglese, in seguito si sono aggiunte numerose altre lingue: oggi sono 309 di cui circa 299 attive. I contenuti di Wikipedia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi non ha consultato almeno una volta? Molti lo fanno in automatico, magari senza nemmeno sapere cheè sostenuta e ospitata dalla Wikimedia Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro americana. E che è nata il 15 gennaio 2001 e quindi20. Ci sono tante cosa da raccontare. Iniziamo dal nome che è un mix tra hawaiano wiki (veloce) e greco antico pedia (paideia, formazione) e dal logo che è una sfera quasi completa costruita con pezzi di puzzle che riportano caratteri di vari alfabeti, a simboleggiare il mondo e una conoscenza globale in costruzione, a disposizione di tutti. Jimmy Wales e Larry Sanger hanno iniziato il progetto in lingua inglese, in seguito si sono aggiunte numerose altre lingue: oggi sono 309 di cui circa 299 attive. I contenuti di...

