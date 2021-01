Udc protagonista della prossima sfida elettorale | ”Pronti al dialogo con i partiti”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) di Erika Noschese L’Udc pronta a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative. Ad annunciarlo il nuovo segretario provinciale Mario Polichetti che, ieri, ha analizzato il ruolo del partito in vista delle prossime elezioni amministrative nei Comuni del salernitano, con particolare attenzione alla tornata prevista nella città capoluogo. Il rilancio del partito sul territorio è stato affidato a Mario Polichetti, ginecologo di fama europea e direttore facente funzioni del reparto di Gravidanza a rischio dell’ospedale di Salerno. A coadiuvarlo i due vice segretari provinciali, Gerardo Baldi e Maria De Caro, quest’ultima consigliere comunale a Baronissi. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

trekking_tv : L'#Udc vuole recitare un ruolo da protagonista alle prossime #elezioniamministrative che interesseranno vari… - RTAlive1 : L’Udc sarà protagonista nelle prossime elezioni comunali - tvoggi : POLICHETTI (UDC): “FARE CENTRO” L’Udc vuole recitare un ruolo da protagonista alle prossime elezioni amministrative… - andpellegrino : Polichetti (Udc): “Avremo ruolo da protagonista alle amministrative” - BaranaFrancesco : #Conte abbarbicato alla poltrona elemosina la disponibilità di responsabili qui e là. Intanto torna protagonista l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Udc protagonista

Ottopagine

I "responsabili" in soccorso di Giuseppe Conte per salvare il governo. Il nome gruppo a cui l'attuale maggioranza sta lavorando per sostituire in Parlamento i ...Tra indiscrezioni, smentite e comunicazioni ufficiali a Nardò si delinea il quadro degli sfidanti al sindaco uscente Giuseppe Mellone ...